Об этом он рассказал в своем Facebook.

Как сообщает Максим Зайченко, выяснилось, что в.и.о. руководителя концерна назначили, нарушив нормативы МО, а в процессе своей работы он сам не соблюдал нормы трудового законодательства в отношениях с работниками.

Далее ветеран говорит об общественном Совете: новый приказ об отмене приказа, согласно которому утверждалось положение общества, не имеет юридических оснований, чтобы остановить работу Совета. «А сама непоследовательность действий в.и.о. гендиректор концерна свидетельствует о его умышленном нарушении принципов прозрачности, открытости и публичности. Мы воспринимаем эти действия как проявление давления на общественность, попыткой скрыть коррупционные схемы, о которых свидетельствуют результаты аудита, инициированного ГУМР МО в конце 2021 года», - сказано в блоге.

Следовательно, констатирует Максим Зайченко, Совет общественного надзора за деятельностью концерна «Военторгсервис» не только продолжает свою деятельность, но и усиливает ее. К тому же, ветеран обратился в Миноборону от имени Совета с требованием не обострять в дальнейшем ситуацию и не дискредитировать вообще министерство.

В то же время он подчеркивает, что украинские военные заслуживают достойного обслуживания бытовых нужд, тем более сегодня. «Применение инструментов общественного контроля позволило уменьшить объемы финансовых нарушений и повысить эффективность деятельности госпредприятий. Ждем вашего ответа», - заявлено в публикации.

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