Керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін попередив про підготовку груп людей у Харкові, які займуться антидержавницькою діяльністю, якщо розгорнеться антидержавницька війна.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає керівник Центрального штабу Нацкорпусу, сьогодні у Харкові підпільно триває підготовка проросійських сил, які розпочнуть антиукраїнську діяльність, щойно Росія перейде в наступ. «Усі ці групи вдарять у спину, якщо почнеться російський наступ. Тому, замість казок про рівень підготовки «на 10 балів», радив би силовикам зайнятись уже існуючими загрозами!», - підкреслює він.

Зокрема, зазначає Максим Жорін, активною діяльністю займаються старі спортзали «Оплоту», до того ж і з тими «спортіками», які були вже у 2013-2014. Принагідно він нагадує, що й торік можна було знайти їхні схрони з боєприпасами та зброєю.

Водночас керівник Центрального штабу Нацкорпусу повідомляє, що голова управління СБУ в Харкові заявляє про безпідставність побоювань наступу з боку РФ і про готовність до всіх можливих сценаріїв. Тим не менш, каже він, правди в цьому мало. «Але формально зібраний штаб – це не підготовка. За нашою інформацією, досі навіть жодної інструкції ані для людей, ані для органів влади в разі бойових дій немає», - підкреслює Максим Жорін і додає, що про бомбосховища й узагалі краще не говорити.

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