Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин предупредил о подготовке групп людей в Харькове, которые займутся антигосударственной деятельностью, если развернется антигосударственная война.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, сегодня в Харькове подпольно идет подготовка пророссийских сил, которые начнут антиукраинскую деятельность, как только Россия перейдет в наступление. «Все эти группы ударят в спину, если начнется русское пришествие. Поэтому вместо сказок об уровне подготовки «на 10 баллов» советовал бы силовикам заняться уже существующими угрозами!», - подчеркивает он.

В частности, отмечает Максим Жорин, активной деятельностью занимаются старые спортзалы «Оплота», к тому же и с теми «спортиками», которые были уже в 2013-2014. Он напоминает, что и в прошлом году можно было найти их схроны с боеприпасами и оружием.

В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса сообщает, что глава управления СБУ в Харькове заявляет о безосновательности опасений наступления со стороны РФ и готовности ко всем возможным сценариям. Тем не менее, говорит он, правды в этом мало. «Но формально собранный штаб – это не подготовка. По нашей информации, до сих пор даже никаких инструкций ни для людей, ни для органов власти в случае боевых действий нет. О бомбоубежище вообще речь не идет», - подчеркивает Максим Жорин и добавляет, что о бомбоубежищах вообще лучше не говорить.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что в условиях возможной войны власти должны увеличить оборонный бюджет Украины.

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