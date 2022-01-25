Об этом говорится на официальном сайте Нацкорпуса.
Как отмечается в публикации, представители Нацкорпуса, а также община Мариуполя, военнослужащие и родственники умерших отдали честь погибшим в 2015 году, а также оставили цветы у памятного знака «Погибшим в необъявленной войне».
Нацкорпус напоминает, что 7 лет назад пророссийские боевики обстреляли микрорайон Мариуполя «Восточный», население которого составляло 36 тысяч украинцев. «Террористы нанесли удар с реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». В результате обстрела 31 человек погиб, более 100 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести», - сообщено на сайте. Кроме того, добавляется в публикации, пророссийские силы обстреляли еще и блокпост ВСУ поселка Виноградное.
Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что в условиях возможной войны власти должны увеличить оборонный бюджет Украины.
Также Politeka писала о том, что Жорин предупредил о харьковских организациях, которые в случае войны станут на сторону РФ.
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