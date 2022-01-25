Политический аналитик Александр Новохатский поразмышлял над тем, в чем заключается принципиальная разница между украинцами и другими, в частности, соседними народами.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

По словам аналитика, мы имеем понимание о том, кто мы, но индивидуальное понимание того, кто я, не выплывает. «За тридцать лет независимости у украинцев до сих пор окончательно не сложилась идентичность», – подчеркивает он. В пример эксперт приводит Кучму, занявшего позицию сильного человека, который может строить, а также спрашивать, что строить. Тем не менее, отмечает Александр Новохатский, слышал он не всех, но только тех, кого мог.

Сегодня же в Украине, отмечает он, ситуация практически повторяется: правитель пытается структурировать пространство под себя, но в государстве оно не работает, потому что представления об идентичности и общности различаются.

Александр Новохатский считает, что главная разница заключается в понимании, что является источником воли, которая как раз и структурирует пространство. По словам аналитика, украинское общество считает источником воли народ, а не правителя. Но Конституция, говорит он, рассматривает этот вопрос иначе: «Там носитель воли – власть, а проявление воли народа криминализировано. Проявлять ее нельзя, более того, создаются условия для утилизации его воли».

Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что 2022 год вряд ли сможет изменить украинцев, потому что их уже изменил 2021 год.

Также Politeka писала, что Костенко назвал ключевую проблему украинской конституционной системы.