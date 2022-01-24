Політичний аналітик Олександр Новохатський висловив свою думку про те, наскільки важливим стане 2022 рік у долі України, і якими факторами це обумовлено.

Його слова прозвучали у програмі Олександра Кочеткова «Валіза пророка».

«2022 рік навряд чи зможе змінити українців, бо їх уже змінив 2021 рік. Не можна двічі увійти в один локдаун. Цього року ми ризикуємо побачити президента, який спирається на силу, та олігархів, у яких виникли проблеми не лише всередині України, а й зі світовим простором. Олігархи гратимуть не з президентом і не зі світом, а з громадянами. Вони висуватимуть нові особи, нові політичні проєкти. Гроші вони вкладатимуть не в повітря, а в людей», - вважає Олександр Новохатський.

Він спрогнозував можливі наслідки цього процесу.

«З'являться нові проєкти, які живляться з грошових джерел олігархів. Це будуть як очевидні політичні сили, так і неявні. За ідеологією вони можуть бути схожими й на Зеленського, і на Тимошенко, і на Порошенка – це деталі. У будь-якому випадку ми маємо справу з процесом, який вже не можна зупинити», - вважає Олександр Новохатський.

Як повідомляє Politeka, раніше він порівняв нинішній стан справ в Україні з Веймарською республікою у Німеччині 1920-х років.

Також Politeka повідомляла, що Новохатський висловив свою думку щодо обставин формування давньоруської держави.