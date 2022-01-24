Политический аналитик Александр Новохатский высказал своё мнение о том, насколько важным станет 2022 год в судьбе Украины, и какими факторами это обусловлено.

Его слова прозвучали в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«2022 год вряд ли сможет изменить украинцев, потому что их уже изменил 2021 год. Нельзя дважды войти в один локдаун. В этом году мы рискуем увидеть президента, который опирается на силу, и олигархов, у которых возникли проблемы не только внутри Украины, но и с мировым пространством. Олигархи будут играть не с президентом и не с миром, а с гражданами. Они станут выдвигать новые лица, новые политические проекты. Деньги они будут вкладывать не в воздух, а в людей», - считает Александр Новохатский.

Он спрогнозировал возможные последствия этого процесса.

«Появятся новые проекты, питаемые из денежных источников олигархов. Это будут как явные политические силы, так и неявные. По идеологии они могут походить и на Зеленского, и на Тимошенко, и на Порошенко – это частности. В любом случае мы имеем дело с процессом, который уже нельзя остановить», - полагает Александр Новохатский.

Как сообщает Politeka, ранее он сравнил нынешнее положение дел в Украине с Веймарской республикой в Германии 1920-х годов.

Также Politeka сообщала, что Новохатский высказал своё мнение об обстоятельствах формирования древнерусского государства.