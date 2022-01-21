Политолог Юрий Подоляка рассмотрел предварительные итоги политических изменений, которые произошли в Казахстане в результате недавних массовых акций протеста.
Своё мнение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Назарбаев уже сказал в духе Ельцина: я устал, я ухожу. Я пенсионер, оставьте меня в покое, вот есть Токаев, и его новый курс – правильный. И он это сказал 18 января, когда его зятьёв уже лишили полномочий и возможностей грабить страну, когда его племянника выгнали с должности. Весь его клан уже разбежался. А сейчас Казахстан еще ждёт своего Навального, который вскроет всё воровство. Я думаю, Назарбаева просто заставили сказать всё это в обмен на то, что его не будут преследовать, а членов его клана – сажать. Но деньгами, конечно, придётся поделиться, другим ведь тоже хочется. Нынешний кризис подчеркнул такой расклад: один из противников признал своё поражение», - считает Юрий Подоляка.
По его мнению, капитуляция Назарбаева означает, помимо прочего, и то, что США и Великобритании придётся уйти из Казахстана.
«Новые назначенцы в Казахстане были противникам России, но теперь переобуваются в прыжке. Теперь они заявляют, что всегда дружили с Россией, просто их неправильно понимали», - иронизирует Юрий Подоляка.
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Как сообщает Politeka, ранее журналист Янина Соколовская прокомментировала смену фактической власти в Казахстане.
Также Politeka сообщала, что своё мнение о причинах народных выступлений в этой стране высказал политический консультант Андрей Бодров.