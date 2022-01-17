Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
Прежде всего политконсультант отмечает, что имел возможность пообщаться с людьми, близкими к крупному бизнесу, силовым структурам и властям Казахстана. Их мнения, подчеркивает Андрей Бодров, расходились.
В частности, рассказывает он, многие в Казахстане обвиняют РФ и США в протестах. Эксперт добавляет, что в нефтегазовой системе Казахстана работают крупнейшие западные корпорации, и она представляет особый интерес. Большинство же собеседников, отмечает он, называли причинами протестов внутренние разборки, к которым затем добавились внешние силы. «Клан Назарбаева после прихода к власти Токаева ожидал, что он будет чисто номинальной фигурой, но у него оказались и собственные принципы, и собственное видение развития ситуации», - объясняет Андрей Бодров.
Сейчас же, говорит политконсультант, многие в клане Назарбаева не довольны произошедшими в Казахстане изменениями. Он добавляет, что пока это только версия, но она подтверждается фактами. В частности, рассказывает гость программы, речь идет о ликвидации определенных схем и ряде отставок. «Сменилось руководство силовых ведомств, ушло в отставку правительство, и только часть министров перешла в его новый состав», - отмечает он.
Как сообщала Politeka, Бодров предположил, какое будущее ждет Казахстан после массовых акций протеста.
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала лицо крошечной дочери крупным планом: "Не закрывайся"
Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
Также Politeka писала о том, что Яли указал на социально-экономические причины массовых протестов в Казахстане.