Омбудсман Дмитрий Лубинец выступил с острой речью в Совете ООН по правам человека, призвав не игнорировать преступления агрессора.

Омбудсман Украины на Совете ООН: прямой призыв к миру

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец принял участие в Интерактивном диалоге Совета ООН по правам человека, посвященном ситуации в Украине. Он поблагодарил представителей ООН за мониторинг и поддержку, а также призвал не снижать уровень внимания к преступлениям, которые Россия продолжает совершать против Украины.

О чем говорил Лубинец: цифры, факты и жесткая правда

В своей речи Омбудсман акцентировал, что Россия уже 11 лет ведет против Украины гибридную, а с 2022 года – полномасштабную войну, сопровождаемую массовыми нарушениями прав человека. Он перечислил преступления, которые становятся обыденностью:

Умышленные убийства мирных жителей;

произвольные задержания и казни;

Пытки, в том числе в отношении военнопленных;

Насилие над гражданскими;

Принудительное перемещение и депортация украинских детей в РФ;

Постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Международное сообщество должно действовать – и немедленно

"Мир не может игнорировать эти преступления. Не может оставаться в зоне комфорта, пока детей вывозят, людей убивают, а международное право топчут", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он призвал Мониторинговую миссию ООН и дальше работать в Украине, чтобы собирать доказательства и говорить правду на весь мир. Также он отметил необходимость четкого, решительного ответа от международного сообщества — чтобы отдающие преступные приказы и исполняющие их были наказаны.

Защита прав человека – как стратегическая задача

"Защита прав человека и ответственность за военные преступления должны оставаться в центре внимания международного сообщества. Только совместными усилиями можно остановить агрессора и обеспечить справедливость", - заявил Лубинец в завершение выступления.

Его слова — это не просто дипломатическое обращение, а призыв к конкретным действиям: юридическим, политическим и моральным. Потому что война продолжается не только на поле боя, но и в сфере ценностей и человечности.

Омбудсман Украины напомнил миру, что война – это не только ракеты и окопы. Это еще и борьба за правду, право и справедливость. И молчать, когда эти права попирают — значит стать соучастником.