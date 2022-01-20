Полностью видео их расследования можно посмотреть на Youtube-канале My.ua.

Журналистка-расследователь Анастасия Загорная сообщает, что сейчас через приложение «Дия» можно оплатить и налоги, и штрафы за нарушение ПДД. «Это удобно: не нужно отстаивать очереди, а можно просто в несколько кликов внести средства», - подчеркивает она. Тем не менее, отмечает журналистка, есть один нюанс: в «Дии» денежный перевод можно осуществить только через одну компанию, альтернативы нет.

В частности, в сюжете показано, как киевлянин Клим Братковский хотел оплатить Единый социальный взнос через приложение, но для этого он должен также заплатить комиссию в 1,5%, которая в отношении к его сумме составляет примерно 60 гривен.

Анастасия Загорная разобралась, что компанию ООО «ФК «Единое пространство» зарегистрировали 13 августа 2019 года, а бета-тест мобильного приложения «Дия» запустили уже 16 декабря, что является невероятным стечением обстоятельств. «Почему была выбрана эта компания, а не другая, известная и проверенная, или сразу несколько?», - справедливо спрашивает она.

Журналистка ссылается на информацию от Минцифры и рассказывает, что компанию ООО «ФК «Единое пространство» интегрировали в мобильное приложение «Дия» в рамках международного проекта, исполнитель которого – ООО «Компьютерные информационные технологии».

Для прояснения ситуации Анастасия Загорная также обратилась к Мстиславу Банику, руководителю по развитию электронных услуг Минцифры. «Все действительно прозаично: дело в том, что большинство продуктов, которые доступны в «Дии», разрабатывались за донорские средства, то есть донор выбирает подрядчика, который занимается разработкой согласно нашему ТЗ», - объясняет Мстислав Баник.

Попутно журналистка добавляет, что донор, о котором упоминал Мстислав Баник, - это как раз ООО «Компьютерные информационные технологии». «На Prozorro действительно есть информация о тендерах с этим донором, правда, эти торги касались исключительно разработки и организации программного обеспечения «Дии», - отмечает она. Следовательно, говорит Анастасия Загорная, тендер с поиском платежной системы не проводили, что подтвердил со своей стороны и Юрий Потапчук, уполномоченный по публичным закупкам государственного предприятия «Дия». Следовательно, констатирует она, без тендера на поиск компании для предоставления финансовых услуг никто и не мог предложить собственную кандидатуру.

Далее журналисты хотели обратиться к бенефициару компании ООО «ФК «Единое пространство» Игорю Зотько, но он, сославшись на дела, не смог дать комментарий, сама компания также не дала конкретного ответа на запрос.

Экономический эксперт Олег Пендзин объяснил журналистам, что с формальной точки зрения никто не нарушил законодательство, ведь такие вещи не являются предметами тендерных закупок. «Формально здесь все нормально, но с точки зрения объективной реальности, мы должны понимать, что это не хорошо. Ну, по крайней мере, «Приват24» должен быть представлен «Дией» в качестве альтернативного варианта оплаты», - рассуждает он.

Как отмечает Анастасия Загорная, Мстислав Баник аргументировал решение «Дии» выбрать ООО «ФК «Единое пространство» тем, что он предложил тариф 1,5%, а это выгодная комиссия для рынка. «После того, как наша редакция обратила внимание на подозрительную финансовую компанию, нам заявили, что Минцифра планирует доработать вопрос платежных систем, чтобы добавить альтернативные варианты платежа», - сообщает журналистка.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала, чем опасно цифровое приложение «Дия».

Также Politeka писала о том, что в приложении «Дия» появится новая услуга, благодаря которой украинцы будут узнавать, что их кредитную историю проверяет банк.