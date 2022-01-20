Народный депутат партии «Слуга народа» от Ровенской области Дмитрий Соломчук высказал своё мнение о проблеме дороговизны продуктов питания и возможных способах её решения.

Свой комментарий политик дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Сельское хозяйство в Украине пошло путём создания крупных компаний. В результате сложилась парадоксальная ситуация: при рекордном урожае цены на продукты питания могут расти. Почему? Потому что владельцы аграрных холдингов, которые контролируют рынок, следят за ценами на мировых биржах, и если там продовольствие дорожает, то они вывозят его из страны. В этом, конечно, есть и плюс: национальная валюта стабилизируется. Но у нас значительная часть населения, около шести процентов, не могут покупать продукты питания по ценам Лондонской или Чикагской биржи», - отмечаетДмитрий Соломчук.

Поэтому, считает парламентарий, в этой области нужно развивать малое предпринимательство, для чего он разработал соответствующий законопроект.

«Малое предприятия по производству продуктов питания смотрит не на цены на мировом рынке, а на покупательную способность населения в своём регионе. Если где-то человек может купить какой-то продукт за сто гривен, он столько и будет стоить, а если в Киеве за него могут заплатить больше, то там и цена будет выше», - поясняет Дмитрий Соломчук.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал сельскохозяйственные культуры, которые выгодно выращивать в Украине.

Также Politeka сообщала, что Соломчук указал на факторы, важные для развития бизнеса.