У програмі «Романенко. Бесіди» народний депутат Дмитро Соломчук розповів, чому для розвитку власного бізнесу в сучасному конкурентному світі дуже важливий власний бренд та особливість продукції

Наприклад, зазначає депутат, однаковий буряк, вирощений на двох однакових городах, один фермер зможе реалізувати за 5 грн за кілограм, а інший – по 20, якщо матиме особливу концепцію.

«Якщо його подати клієнту митим, якщо до буряка ще виростити моркву, картоплю, це пофасувати і назвати «Борщовий набір», набір для такого-то супу, для швидкого приготування. Щоб людина економила час, взяла це пакування, розкрила, висипала в каструлю з водою і через 15 хв був готовий продукт на столі – то вже на цю продукцію можна додану вартість отримати по 500-700%», - розповів Соломчук.

На його думку, українські фермери не завжди до цього готові, не звикли і їх бізнеси зазвичай маленькі. За словами Соломчука, наші фермери є радше городниками., які викопують урожай, складають, не миючи, в мішки та продають людям. Він зазначив, що потім вони дивуються, що клієнти або не купують їх продукцію, або не готові заплатити за неї високу ціну.

«Потрібно завжди, якщо ти вирощуєш продукцію, виготовляєш її, створити свій бренд. Ти маєш її так подати, щоб тобі захотіли заплатити не по 6 грн за кілограм, а по 20 гривень. Всім потрібно мати свій підхід – в сучасному світі це найважливіше», - вважає Соломчук.

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