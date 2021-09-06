В программе «Романенко. Беседы» народный депутат Дмитрий Соломчук рассказал, почему для развития собственного бизнеса в современном конкурентном мире очень важен собственный бренд и особенность продукции

Например, отмечает депутат, одинаковую свеклу, выращенную на двух одинаковых огородах, один фермер сможет реализовать за 5 грн за килограмм, а другой - по 20, если будет иметь особую концепцию.

«Если его подать клиенту мытым, если к свекле еще вырастить морковь, картофель, это пофасовать и назвать «Борщевой набор», набор для такого-то супа, для быстрого приготовления. Чтобы человек экономил время, взял эту упаковку, раскрыл, высыпал в кастрюлю с водой и через 15 мин был готовый продукт на столе — уже на эту продукцию можно добавленную стоимость получить по 500-700%», - рассказал Соломчук.

По его мнению, украинские фермеры не всегда к этому готовы, не привыкли, и их бизнесы обычно маленькие. По словам Соломчука, наши фермеры являются скорее огородниками, которые выкапывают урожай, складывают, не моя, в мешки и продают людям. Он отметил, что потом они удивляются, что клиенты или не покупают их продукцию, или не готовы заплатить за нее высокую цену.

«Нужно всегда, если ты выращиваешь продукцию, производишь ее, создать свой бренд. Ты должен ее так подать, чтобы тебе захотели заплатить не по 6 грн за килограмм, а по 20 гривен. Всем нужно иметь свой подход – в современном мире это самое важное», - считает Соломчук.

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