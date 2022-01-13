Своё мнение он выразил в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».
«На мой взгляд, события в Казахстане требуют детального рассмотрения, а сейчас для этого прошло слишком мало времени. Но в любом случае, Россия сумела воспользоваться казахскими волнениями в своих интересах. Грубо говоря, она взяла то, что плохо лежало. С одной стороны, создаётся впечатление, что народные выступления в Казахстане начались случайно, из-за каких-то мелких беспорядков. Но и Кремль, и Путин, и ОДКБ – тут как тут, и уже вводят войска в страну. Впрочем, по-моему, сейчас ещё рано говорить о стратегических целях России в этом деле», - полагает Владимир Хандогий.
Однако, по его мнению, такие цели в любом случае существуют.
«Нельзя забывать, что 20 процентов населения Казахстана – русскоязычные граждане. Значительная часть Северного Казахстана экономически больше связана с Россией, чем с остальной страной. Да ведь и многие российские политики называют Казахстан искусственным государством, как и Украину», - напоминает Владимир Хандогий.
Как сообщает Politeka, ранее казахский политик и экономист Мухтар Майжан назвал повод, который подтолкнул его соотечественников к восстанию.
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Также Politeka сообщала, что представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку восставших казахов.