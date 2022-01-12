Политтехнолог Руслан Бортник рассмотрел вопрос о том, какой внешнеполитический курс был бы наиболее полезен для сохранения Украины как суверенного государства.
Его слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Я считаю, что сохранить наше государство помог бы его внеблоковый статус. Быть нейтральной державой – ещё лучше, но это очень трудно, ведь нужно, чтобы твой нейтралитет признавали все. А для внеблокового статуса страны требуются компетентные национальные элиты. Кроме того, многое зависит от позиции внешних игроков: есть ли у них цель сохранить украинскую государственность? Если да, то выходом была бы именно внеблоковость. А вот если нет, то тут возможны разные варианты. Ведь известны такие примеры, когда государство территориально вроде бы существует, но государственности нет. Существует и вариант десуверенизации, когда всё держится на каких-то договорённостях», - говорит Руслан Бортник.
Он отмечает отсутствие в Украине общественного консенсуса, с которым было бы согласно большинство граждан.
«Худший вариант для страны – её раздел, как это фактически произошло в Боснии и Герцеговине. Но на Балканах этот шаг оказался единственной альтернативой открытой войне», - полагает Руслан Бортник.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская проговорилась, с кем спит, и показала фото в постели: "Роскошь..."
Как сообщает Politeka, ранее он предположил, что новое руководство Германии будет более ориентировано на евроатлантическое сотрудничество.
Также Politeka сообщала, что Бортник спрогнозировал последствия отказа от сертификации «Северного потока-2».