Политтехнолог Руслан Бортник рассмотрел вопрос о том, какой внешнеполитический курс был бы наиболее полезен для сохранения Украины как суверенного государства.

Его слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Я считаю, что сохранить наше государство помог бы его внеблоковый статус. Быть нейтральной державой – ещё лучше, но это очень трудно, ведь нужно, чтобы твой нейтралитет признавали все. А для внеблокового статуса страны требуются компетентные национальные элиты. Кроме того, многое зависит от позиции внешних игроков: есть ли у них цель сохранить украинскую государственность? Если да, то выходом была бы именно внеблоковость. А вот если нет, то тут возможны разные варианты. Ведь известны такие примеры, когда государство территориально вроде бы существует, но государственности нет. Существует и вариант десуверенизации, когда всё держится на каких-то договорённостях», - говорит Руслан Бортник.

Он отмечает отсутствие в Украине общественного консенсуса, с которым было бы согласно большинство граждан.

«Худший вариант для страны – её раздел, как это фактически произошло в Боснии и Герцеговине. Но на Балканах этот шаг оказался единственной альтернативой открытой войне», - полагает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он предположил, что новое руководство Германии будет более ориентировано на евроатлантическое сотрудничество.

Также Politeka сообщала, что Бортник спрогнозировал последствия отказа от сертификации «Северного потока-2».