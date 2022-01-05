Політолог Руслан Бортник поміркував над тим, як зміняться відносини Німеччини та Росії при новому уряді та з новим канцлером Олафом Шольцем, який представляє ліве крило.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

Як зазначає політолог, Олаф Шольц – господарник. «Він колишній мер, колишній віцепрем'єр з економічних фінансових питань, і він вибудовуватиме німецьку політику, виходячи з прагматичного німецького інтересу», - міркує він.

Також Руслан Бортник зауважує, що новий канцлер Німеччини – представник лівого крила, а він згідно із традицією підтримує гарні зв’язки з Росією. Тим не менш, додає експерт, сьогоднішній склад німецького уряду збалансований «зеленими», а вони взяли МЗС під контроль і традиційно дотримуються більше євроатлантичної лінії. Отже, констатує він, цей уряд Німеччини більше євроатлантично зорієнтований, тобто буде ще певна інерція Меркель.

З іншого боку, міркує політолог, Німеччина й надалі буде шукати прагматичний інтерес у своїх відносинах із РФ. «Тому спроби сертифікації Північного потоку-2, збереження співробітництва з РФ – все це буде продовжено», - підкреслює Руслан Бортник. Водночас «зелені», на його думку, часом корегуватимуть цей процес, будуть ставити палка в колеса та всіляко заважати.

Принагідно експерт нагадує про неоднозначну світлофорну коаліцію в парламенті Німеччини, що може обернутися ситуацією, коли світлофор у різний час даватиме різні сигнали одним і тим же процесам.

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