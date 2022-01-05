Политолог Руслан Бортник поразмышлял над тем, как изменятся отношения Германии и России при новом правительстве и с новым канцлером Олафом Шольцем, представляющим левое крыло.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Как отмечает политолог, Олаф Шольц – хозяйственник. «Он бывший мэр, бывший вице-премьер с экономических, финансовых вопросов, и он будет выстраивать немецкую политику исходя из прагматичного немецкого интереса», - рассуждает он.

Также Руслан Бортник отмечает, что новый канцлер Германии – представитель левого крыла, а он согласно традиции поддерживает хорошие связи с Россией. Тем не менее, добавляет эксперт, сегодняшний состав немецкого правительства сбалансирован «зелеными», а они взяли МИД под контроль и традиционно придерживаются больше евроатлантической линии. Следовательно, констатирует он, это правительство Германии больше евроатлантически ориентировано, то есть будет еще определенная инерция Меркель.

Кроме того, рассуждает политолог, Германия и дальше будет искать прагматический интерес в своих отношениях с РФ. «Поэтому попытки сертификации Северного потока-2, сохранение сотрудничества с РФ – все это будет продолжено», - подчеркивает Руслан Бортник. В то же время «зеленые», по его мнению, будут иногда корректировать этот процесс, будут ставить палка в колеса и всячески мешать.

Попутно эксперт напоминает о неоднозначной светофорной коалиции в парламенте Германии, что может обернуться ситуацией, когда светофор в разное время будет давать разные сигналы одним и тем же процессам.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о самых важных событиях в Украине за 2021 год.

Также Politeka писала о том, что Куса рассказал, какой будет политика нового канцлера Германии по отношению к Украине.