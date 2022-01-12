Военный эксперт Александр Мусиенко поразмышлял над тем, почему на самом деле люди в Казахстане начали выходить на массовые протесты против своей власти.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего, гость программы отмечает, что эта ситуация в Казахстане зрела уже давно. В частности, он рассказывает, что еще в 2017-2018 годах говорил с казахскими бизнесменами и представителями среднего класса и уже тогда можно было сделать вывод о наличие соответствующих настроений. «Ведь и Назарбаев не случайно ушёл с поста президента, хотя и сохранил власть», - добавляет Александр Мусиенко.

В то же время, он отмечает, что на самом деле казахи вышли на протесты стихийно, но этим удачно воспользовалась Россия. «Быстрота действий россиян доказывает, что они заранее продумывали такой сценарий, и уже имели заготовки. Повышение цен на газ в Казахстане стало искрой, из которой разгорелось пламя, но бензин для него разлили задолго до этого», - рассуждает эксперт.

Тем не менее, говорит Александр Мусиенко, он не сомневается в народном происхождении этих протестов в Казахстане. Гость программы убежден, что координировать революцию из-за границы долго вообще не получится. «Можно направлять в то или иное русло информационные потоки о революции, но не ее саму», - объясняет он. В целом, подчеркивает эксперт, революция так или иначе выйдет из-под контроля.

Как сообщала Politeka, казахский политик Мухтар Тайжан объяснил, почему казахи начали протестовать из-за газа.

Также Politeka писала, что представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку жителей Казахстана.