Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин объяснил, что руководство Украины не заявляет о своей позиции по поводу событий в Казахстане, поскольку рассчитывает, что это за нее сделают другие игроки на международной арене.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечается в публикации, только 10 января появилась первая информация о реакции украинских властей на то, что происходит в Казахстане. Тем не менее, подчеркивает Максим Жорин, этому заявлению все равно не хватает конкретики. «Украинская власть продолжает ждать, чтобы «взрослые порешали», а между тем эти «взрослые» готовят новый договорняк с Путиным в Женеве. И снова все без Украины», - подчеркивает он.

По словам руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, некоторые радуются тому, что Россия начала проводить оккупацию Казахстана, считая, это отвлечет ее от Украины. Тем не менее, он указывает на то, что эскалация в Украине также продолжается. «До наших границ россияне уже перекидывают военные вертолеты. Явно не для воздушных парадов», -констатирует он.

Следовательно, заключает Максим Жорин, вновь добровольцам, волонтерам и обществу придется отвечать за свое государство. «Очевидно, что 2022-й будет очень «веселым», -подчеркивается в публикации.

Как сообщала Politeka, казахский политик Мухтар Тайжан объяснил, почему казахи начали протестовать из-за газа.

Также Politeka писала, что представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку жителей Казахстана.

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