Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий прокомментировал переговоры России с США и объяснил, что Украине не стоит полагаться на помощь извне, но нужно рассчитывать только на свои силы.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает Андрей Билецкий, «первые серии американо-российских переговоров по гарантиям безопасности» завершились и теперь можно говорить о выводах, хотя информации мало.

В частности, говорит он, позиция американской стороны на этих переговорах в принципе примирительная, она готова была говорить о размещении систем ПРО в Европе, а также уменьшении уровня интенсивности учений НАТО. «И это не очень хорошо, прогнувшись здесь, могут прогнуться и в другом. Никакой границы в аппетитах Путина не предполагается», - подчеркивает лидер Национального Корпуса.

Россия же со своей стороны, рассказывает он, продолжает настаивать на получении гарантов от НАТО, что ни Украина, ни Грузия не станут членами Альянса. То есть, объясняет Андрей Билецкий, речь идет о вообще неприемлемых условиях и даже срыве переговоров, а РФ таким образом хочет аргументировать агрессию со своей стороны. «В сухом остатке имеем слабый, или по крайней мере «мягкий» Запад, и путинскую РФ, сознательно доводящую ситуацию до войны», - заключает он.

Украина, подчеркивает лидер Национального Корпуса, должна продемонстрировать миру свою готовность сопротивляться оккупации и бороться за себя, показать, что это не Беларусь и не Казахстан. «Мы должны верить в свои силы, а не надеяться на «взрослых». Должны помнить, что сплоченность и смелость способны на чудо», - утверждает он.

В то же время Андрей Билецкий вспоминает о пропагандистских словах «ничего об Украине без Украины», которые, хотя и звучат хорошо, но не соответствуют действительности. Теперь же, говорит он, пришло время Украины сделать свой ход.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку жителей Казахстана.

Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал заявление главы «Левых» Германии.