Журналистка Катерина Котенкова рассказала о губительных для украинского бизнеса последствиях чрезвычайно высоких тарифов на газ, из-за чего множеству производств приходится закрываться.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Из-за подорожания газа цена украинского тепличного овоща стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией, поставляемой производителями из Турции, Беларуси или Нидерландов, где государство компенсирует производителям часть стоимости энергоносителей», - рассказала Катерина Котенкова.

По ее словам, из-за этого уже закрылись некоторые из комбинатов, в том числе один из крупнейших в Европе, находящийся под Киевом. Журналистка привела пример, что потребитель не будет покупать украинскую зелень по цене в 60 гривен, когда рядом на прилавке итальянская за 35. Катерина Котенкова добавила, что если срочно не вмешаться в ситуацию, то с большой вероятностью за нынешнюю зиму Украина может потерять целую тепличную отрасль, поскольку консервация тепличных конструкций технологически невозможна.

«При нынешней цене на газ заводы не в состоянии производить хлеб и продавать по установленным ритейлерами ценам. Тарифы убивают бизнес в Украине. Скоро нам нечего будет есть. А если купить, то по заоблачным ценам. Потому что производители вынуждены поднимать цены. И это только первые результаты невмешательства правительства в реальный сектор экономики, который фактически находится за гранью выживания», - заявила Катерина Котенкова.

Она отметила, что неизвестно, каких продуктов мы лишимся далее, но хлеб, по ее мнению, – это самый знаковый фактор. Журналистка добавила, что украинцам незачем новые дороги и большие стройки, если мы будем без хлеба, отопления и света.

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