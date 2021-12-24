Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко висловив свою думку щодо того, в чому полягає причина проблеми з електроенергією в нашій країні.

Свій коментар він дав у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?».

«Недостатню електроенергію Україна докуповує у Білорусі, причому в такій кількості, щоб задовольнити всі потреби. Так, електрика надходить до нас з-за кордону, але будь-якої миті може перестати надходити. Росія вже відмовила нам у постачанні електроенергії, вона обрізала нам постачання вугілля – і свого, і казахстанського, і нашого – з окупованих територій. Путін може наказати своєму васалу Лукашенку відмовити нам у постачанні електрики – і той послухається. Відбутися це може будь-коли», - прогнозує Олег Попенко.

На його думку, у такій ситуації треба питати навіть не про те, що може зробити Україна, а про те, що вона повинна зробити.

«По-перше, треба перевести всі наші шахти Центренерго на газову групу вугілля. Такого вугілля в країні більш ніж достатньо. Зрозуміло, доведеться закласти до бюджету гроші на видобуток вугілля. Крім того, потрібно зайнятися розвитком видобутку газу в Україні, змінити для цього законодавство», - запропонував Олег Попенко.

Як повідомляє Politeka, раніше він спрогнозував наслідки зростання цін на опалення для київського бізнесу.

Також Politeka повідомляла, що Попенко обґрунтував необхідність реформи житлового фонду.