Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко высказал своё мнение по поводу того, в чём состоит причина проблемы с электроэнергией в нашей стране.
Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Недостающую электроэнергию Украина докупает у Беларуси, причём в таком количестве, чтобы удовлетворить все потребности. Да, электричество поступает к нам из-за рубежа, но в любой момент может перестать поступать. Россия уже отказала нам в поставке электроэнергии , она обрезала нам поставки угля – и своего, и казахстанского, и нашего – с оккупированных территорий. Путин может приказать своему вассалу Лукашенко отказать нам в поставке электричества – и тот послушается. Произойти это может когда угодно», - прогнозирует Олег Попенко.
По его мнению, в такой ситуации нужно спрашивать даже не о том, что может сделать Украина, а о том, что она должна сделать.
«Во-первых, нужно перевести все наши шахты Центрэнерго на газовую группу угля. Такого угля в стране более чем достаточно. Разумеется, понадобится заложить в бюджет деньги на добычу угля. Кроме того, нужно заняться развитием добычи газа в Украине, изменить для этого законодательство», - предлагает Олег Попенко.
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Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал последствия роста цен на отопление для киевского бизнеса.
Также Politeka сообщала, что Попенко обосновал необходимость реформы жилищного фонда.