Политолог Тарас Загородний высказал своё суждение по поводу того, чего добивается путинская Россия своими военными угрозами для Украины и ультиматумами для западных держав.

Слова эксперта прозвучали в его видеоблоге на YouTube.

«Украина – одна из причин глобальной игры, которую ведут Россия и США. Всевозможные разговоры о начале полномасштабной российской агрессии против Украины выглядят только элементами этой игры. Россия и США решают свои проблемы, и не исключено, что они захотят их решить за наш счёт, за счёт наших национальных интересов. Россия в этой игре добивается создания «пояса безопасности» вокруг своих границ. Советский Союз действовал точно так же, создавая вокруг себя пояс буферных и нейтральных стран. И сейчас РФ требует от НАТО письменного обязательства не принимать в свой состав страны бывшего СССР. На практике речь идёт об Украине, Грузии и Молдове, хотя последняя и заявила о своём нейтралитете. Теоретически разговор может касаться также Азербайджана, Армении и, возможно, Беларуси, если после падения Лукашенко она будет стремиться в НАТО», - говорит Тарас Загородний.

По его мнению, пока что Кремль ведёт свою игру удачно.

«Трампа называли пророссийским президентом, но Байден, на мой взгляд, превзошёл его в этом. Создаётся впечатление, что в его администрации работают люди, ориентированные на Россию. Они не являются шпионами, а просто следуют своим убеждениям», - полагает Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал возможные последствия закона о локализации производства.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Загороднего, власть неудачно проводит налоговую амнистию.



