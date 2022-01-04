Політолог Тарас Загородній розповів, що влада прийняла закон про локалізацію виробництва, який дасть можливість зробити економічний суверенітет української держави сильнішим.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, цей закон з усього пакету щодо стимуляції індустріальних парків справді дає гарний поштовх вперед Україні. «Ми перестанемо ходити за подачками, а люди перестануть їхати до Польщі», - підкреслює він. Як пояснює Тарас Загородній, закон про локалізацію виробництва дасть змогу забезпечити українців робочими місцями завдяки іноземним компаніям і вже не доведеться закуповувати імпортну продукцію.

Все це, констатує він, зробить економічний суверенітет України сильнішим і українці перестануть виїжджати закордон на заробітки. «Тепер ми працюватимемо тут, гроші зароблятимуться тут, і ми перестанемо залежати від наших партнерів. Тут «слуги» молодці. Не знаю, чи розуміють вони, що зробили, але це великий крок уперед», - заявляє Тарас Загородній.

Отже, підсумовує він, ухвалення цього закону – справді важливий крок і навіть стратегічний перелом у процесі відстоювання економічного суверенітету. Як підкреслює політолог, чим більше держава може запропонувати робочих місць, тим стійкішою буде її економіка.

Як повідомляла Politeka, Загородній розповів, як влада лякає українців після провалу податкової амністії.

Також Politeka писала про те, що Загородній нагадав реформаторам про доцільність кожної дії за гроші платників податків.