Политолог Тарас Загородний рассказал, что власть приняла закон о локализации производства, который позволит сделать экономический суверенитет украинского государства более сильным.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, этот закон со всего пакета стимулирования индустриальных парков действительно дает хороший толчок вперед Украине. «Мы перестанем ходить за подачками, а люди перестанут уезжать в Польшу», - подчеркивает он. Как объясняет Тарас Загородний, закон о локализации производства позволит обеспечить украинцев рабочими местами благодаря иностранным компаниям и уже не придется закупать импортную продукцию.
Все это, констатирует он, сделает экономический суверенитет Украины сильнее и украинцы перестанут уезжать за границу на заработки. «Теперь мы будем работать тут, деньги будут зарабатываться тут, и мы перестанем зависеть от наших партнеров. Тут «слуги» молодцы. Не знаю, понимают ли они, что сделали, но это большой шаг вперед», - заявляет Тарас Загородний.
Следовательно, заключает он, принятие этого закона – действительно важный шаг и даже стратегический перелом в процессе отстаивания экономического суверенитета. Как подчеркивает политолог, чем больше государство может предложить рабочих мест, тем устойчивее будет его экономика.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Вылетевшие из "Мастер Шеф" участники едко высмеяли соперницу, прорвавшуюся в финал: "Я же из села сама"
Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото
Казанин из "Квартал 95" насмешил украинцев, выйдя на прогулку по Киеву: "Первая ласточка прилетела"
Внезапно ушла из жизни молодая певица, ей было всего 46 лет: последние дни провела в коме
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, как власти пугают украинцев после провала налоговой амнистии.
Также Politeka писала о том, что Загородний напомнил реформаторам о целесообразности каждого действия за деньги налогоплательщиков.