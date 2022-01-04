Политолог Тарас Загородний рассказал, что власть приняла закон о локализации производства, который позволит сделать экономический суверенитет украинского государства более сильным.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, этот закон со всего пакета стимулирования индустриальных парков действительно дает хороший толчок вперед Украине. «Мы перестанем ходить за подачками, а люди перестанут уезжать в Польшу», - подчеркивает он. Как объясняет Тарас Загородний, закон о локализации производства позволит обеспечить украинцев рабочими местами благодаря иностранным компаниям и уже не придется закупать импортную продукцию.

Все это, констатирует он, сделает экономический суверенитет Украины сильнее и украинцы перестанут уезжать за границу на заработки. «Теперь мы будем работать тут, деньги будут зарабатываться тут, и мы перестанем зависеть от наших партнеров. Тут «слуги» молодцы. Не знаю, понимают ли они, что сделали, но это большой шаг вперед», - заявляет Тарас Загородний.

Следовательно, заключает он, принятие этого закона – действительно важный шаг и даже стратегический перелом в процессе отстаивания экономического суверенитета. Как подчеркивает политолог, чем больше государство может предложить рабочих мест, тем устойчивее будет его экономика.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, как власти пугают украинцев после провала налоговой амнистии.

Также Politeka писала о том, что Загородний напомнил реформаторам о целесообразности каждого действия за деньги налогоплательщиков.