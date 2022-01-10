Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала критическую ситуацию с нереальными платежками за отопление и электричество, которые получает бизнес и которые часто оказываются неподъемными для него, а также обратилась по этому поводу к украинским властям.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Екатерина Котенкова касается вопроса, который сейчас чрезвычайно важен для бизнеса, в частности, тарифов. «Предприниматели платят за электроэнергию гораздо больше, чем население. Такую тарифную нагрузку сможет выдержать далеко не каждый малый бизнес», - подчеркивает она.

Журналистка указывает на то, что из-за таких больших платежей за отопление и электричество не каждый бизнес протянет к весне, то есть к окончанию отопительного сезона зимой этого года. Поэтому она обращается к украинской власти: «Хочу задать несколько важных вопросов. Просто не знаю, к кому еще обратиться. Расскажите, как украинцам жить?».

В то же время предпринимателям, рассказывает Екатерина Котенкова, приходится закрывать свой малый бизнес, поскольку они просто не могут заплатить людям за их работу. «Дорогие наши чиновники, если вы не знаете, я вам расскажу, как у нас все обстоит в стране на самом деле. Бизнес не выдержит таких тарифов, уже не выдерживает, поэтому многие просто увольняют людей», - подчеркивает она.

Кроме того, добавляет журналистка, часто предпринимателям приходится отказываться от обогревателей во время морозов, потому что платежки за электроэнергию слишком велики. «Люди экономят на своем здоровье. А всему виной нечеловеческие тарифы», - говорит она. Итак, заключает Екатерина Котенкова, сегодня тарифы для бизнеса в Украине просто неподъемные, а потому неизвестно, как ему пережить этот отопительный сезон.

Как сообщала Politeka, Котенкова прокомментировала введение кассовых аппаратов для ФОП.

Также Politeka писала, что Рыбалко прокомментировала переход украинцев к обслуживанию поставщика последней надежды.