Журналістка Любов Рибалко прокоментувала перехід українців до обслуговування постачальника останньої надії, заявивши, що «Нафтогаз» таким чином усунув конкурентів, а також розповіла, що буде з платіжками для бізнесу.

Про це вона розповіла на каналі «Акценти».

Любов Рибалко наголосила, що, згідно із законом, з 1 грудня для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії, була ринкова ціна за газ. Журналістка додала, що, за офіційною версією Нафтогазу, регулятор ринку дозволив автоматично перевести клієнтів постачальника останньої надії до Нафтогазу.

«Фактично всі українці, які автоматично стали клієнтами ПОН (Поставщик останньої надії, - ред.), перейшли до самого Нафтогазу. І це з погляду конкуренції над ринком вважатимуться особливими умовами. Загалом у країні працює кілька десятків постачальників газу. Хто був клієнтом постачальника останньої надії? Якщо розібратися, то ПОН отримував тих клієнтів, які лишилися без постачальника», - каже Любов Рибалко.

Вона пояснила, що це могло статися у випадку, якщо компанія, яка раніше продавала газ, більше не могла виконувати свої зобов'язання. За словами журналістки, саме «Нафтогаз» диктує умови продажу таким компаніям на ринку, тобто «Нафтогаз» просто усунув конкурентів.

Любов Рибалко зазначила, що тим часом перші платіжки за опалення стали шоком для київських підприємств та організацій, і це позначиться на всіх українцях, адже бізнес буде змушений або скорочувати кількість виробництва, або закриватись, а також підвищувати ціни на товари та послуги.

«Насправді це означає, що ціни піднімуться на всі товари та послуги без винятку, а малий та середній бізнес «ляже» майже весь, оскільки тепер такі ціни виявляться непідйомними», - заявила Любов Рибалко.

Як повідомляла Politeka, Попенко розповів, що буде з тарифами на електроенергію.

Також Politeka писала про те, що Попенко прокоментував запровадження абонентської плати за тепло та гарячу воду.