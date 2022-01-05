Журналистка Любовь Рыбалко прокомментировала переход украинцев к обслуживанию поставщика последней надежды, заявив, что «Нафтогаз» таким образом устранил конкурентов, а также рассказала, что будет с платежками для бизнеса.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко отметила, что, согласно закону, с 1 декабря для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды, была рыночная цена за газ. Журналистка добавила, что, по официальной версии «Нафтогаза», регулятор рынка позволил автоматически перевести клиентов поставщика последней надежды в «Нафтогаз».

«Фактически все украинцы, которые автоматически стали клиентами ПОН (Поставщика последней надежды, - ред.), перешли к самому «Нафтогазу». А это с точки зрения конкуренции на рынке можно считать особыми условиями. Всего в стране работает несколько десятков поставщиков газа. Кто был клиентами поставщика последней надежды? Если разобраться, то ПОН получал тех клиентов, которые остались без поставщика», - говорит Любовь Рыбалко.

Она объяснила, что это могло произойти в случае, если компания, которая ранее продавала газ, больше не могла выполнять свои обязательства. По словам журналистки, именно «Нафтогаз» диктует условия продажи таким компаниям на рынке, то есть, «Нафтогаз» просто устранил конкурентов.

Любовь Рыбалко отметила, что тем временем первые платежки за отопление стали шоком для киевских предприятий и организаций, и это скажется на всех украинцах, ведь бизнес будет вынужден либо сокращать количество производства, либо закрываться, а также повышать цены на товары и услуги.

«На деле это значит, что цены поднимутся на все товары и услуги без исключения, а малый и средний бизнес «ляжет» почти весь, поскольку теперь такие цены окажутся неподъемными», - заявила Любовь Рыбалко.

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