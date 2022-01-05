Журналистка Любовь Рыбалко рассказала об ужесточении норм для выплаты субсидий и другие неблагоприятные для украинцев условиях для получения социальных выплат.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

«На фоне повышения цен и роста налогов, ужесточаются нормы и получения субсидий. Многим людям в них просто отказывают», - говорит Любовь Рыбалко.

Она добавила, что с 1 октября правительство отменило так называемые карантинные социальные нормы потребления, которые на 50% повышали размер субсидийных выплат, что приведет к уменьшению субсидий на коммуналку.

«В целом, с каждым годом финансирование социальной сферы сокращается. При этом правительство при каждой возможности акцентирует на поэтапном повышении пенсии», - сказала Любовь Рыбалко.

Журналистка отметила, что плохо обстоит дело и с выплатами при рождении ребенка, что отражается на демографической ситуации в стране. По ее словам, об этом говорят в ООН: население Украины может сократиться до 35 миллионов жителей к 2050 году.

«В следующем году государство потратит на льготные выплаты для оплаты населением жилищно-коммунальных услуг почти 38 с половиною миллиарда гривен. Пенсии повысят на 159 грн. А минимальную зарплату на 200. Правда, согласно подписанному с МФВ меморандуму, расходы на субсидии весной 2022 года должны возрасти. Но именно в этот период ожидается рост тарифов на ЖКХ-услуги. Все понимают, что без политической воли изменить ситуацию в стране невозможно. Так или иначе, пока украинцам, как, впрочем, и всегда, приходится надеяться только на себя», - заявила Любовь Рыбалко.

Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что электричество поступает к нам из-за рубежа, но в любой момент может перестать поступать.

Также Politeka сообщала, что журналистка Любовь Рыбалко заявила, что небогатых украинцев защитят за счет социальных программ и субсидий.