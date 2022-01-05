Юрист Андрей Вигиринский рассмотрел вопрос о том, каких результатов может добиться Украина на переговорах с Россией, и в какой мере общество готово принять такие результаты.
Своё мнение он высказал в программе «Мотив Подорожнего» с Юрием Подорожним.
«Пользой для Украины была бы полная победа над Россией, но сейчас она невозможна. Я говорю о полной победе – с выводом российских войск с украинской территории, выплатой компенсации и возращением территорий. И речь идёт только о Донбассе, поскольку Крым мы сейчас не рассматриваем. Хотя сам факт, что мы не можем обсуждать вопрос Крыма – это уже неуспех Украины. Итак, если рассуждать в чёрно-белых понятиях, то полностью «белый» вариант для нас невозможен. А любой компромисс для части нашего общества будет «чёрным». На практике в политике не бывает ни чёрного, ни белого – есть только серое, но наше общество не готово его принять. А Украине приходится апеллировать к внешним партнёрам, и если решение принято на этом уровне, то общество может воспринять его более мягко», - говорит Андрей Вигиринский.
По его мнению, среднестатистический украинец готов одобрить такое решение, которое поддержали и США, и Франция, и Германия.
«Если другого варианта на столе нет, нужно принимать то, что предлагают союзники. Да, Украина могла бы вести более активную и даже агрессивную внешнюю политику, но здесь необходимо учитывать внешние факторы», - подчёркивает Андрей Вигиринский.
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Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о влиянии прежней власти на принятие решений в Украине.
Также Politeka сообщала, что Вигиринский прокомментировал веру современных украинцев в предсказания.