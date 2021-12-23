Юрист Андрій Вігірінський висловив свою думку щодо того, чому українське суспільство останнім часом захопилося всілякою містикою, астрологією та іншими способами передбачення майбутнього.

Свій коментар він дав у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?».

«На мій погляд, вірити у пророкування – значить визнавати, що мало що у житті залежить від тебе. І тут не потрібні ні факти, ні інформація. Точніше, інформацію при цьому дають, але вона ні на чому не заснована, а прожувати її можна, не надто напружуючись. Зате можна отримати позитивні емоції, адже, наприклад, пророцтво «Путін скоро помре» буде приємним для більшості українців. Втім, якби таке пророцтво справді існувало, причому вірогідне, я б не надто цьому радів. Якби така величезна держава залишилася без «господаря», то було б незрозуміло, чого від неї чекати. А внутрішні проблеми Росії легко можуть стати й нашими – наприклад, біженці», - каже Андрій Вігірінський.

Не факт, вважає гість програми, що смерть Путіна піде на користь Україні.

«Людина, звертаючись за пророкуванням, хоче почути, що все буде добре. Вона потребує хоча б такої підстави для оптимізму. Але ж це не прогноз, який ґрунтується на якихось показниках», - зазначає Андрій Вігірінський.

Як повідомляє Politeka, раніше він закликав, перш ніж розпочинати боротьбу з олігархами, зрозуміти, для чого вона потрібна.

Також Politeka повідомляла, що на думку Вігірінського, недотримання юридичних процедур веде Україну до руйнування.