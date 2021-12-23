Юрист Андрей Вигиринский высказал своё мнение по поводу того, почему украинское общество в последнее время увлеклось всевозможной мистикой, астрологией и другими способами предсказания будущего.
Свой комментарий он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«На мой взгляд, верить в предсказания – значит признавать, что мало что в жизни зависит от тебя. В этом случае не нужны ни факты, ни информация. Точнее, информацию при этом дают, но она ни на чём не основана, а прожевать её можно, не особо напрягаясь. Зато можно получить положительные эмоции, ведь, например, предсказание «Путин скоро умрёт» будет приятно большинству украинцев. Впрочем, если бы такое предсказание действительно существовало, причём достоверное, я бы не слишком этому радовался. Если бы такое огромное государство осталось без «хозяина», то было бы непонятно, чего от него ждать. А внутренние проблемы России легко могут стать и нашими – например, беженцы», - говорит Андрей Вигиринский.
Вовсе не факт, считает гость программы, что смерть Путина пойдёт на пользу Украине.
«Человек, обращаясь за предсказанием, хочет услышать, что всё будет хорошо. Он нуждается хотя бы в таком основании для оптимизма. Но ведь это не прогноз, который основывается на каких-то показателях», - отмечает Андрей Вигиринский.
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Как сообщает Politeka, ранее он призвал, прежде чем начинать борьбу с олигархами, понять, для чего она нужна.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Вигиринского, несоблюдение юридических процедур ведёт Украину к разрушению.