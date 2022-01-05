Политолог-международник Максим Яли объяснил, как пандемия COVID-19 отразилась на развитии мировой экономики, работе бизнеса и предпринимательской деятельности.
Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».
По словам эксперта, малый и средний бизнес переживает локдаун с его ограничениями так,как зараженный коронавирусом человеческий организм цитокиновый шторм. «Поэтому правительства наиболее богатых стран переводят в «реанимацию» и подключают к «баллонам с кислородом» и «аппаратам искусственной вентиляции лёгких» в виде денежных пособий и компенсаций», - объясняет он. Например, отмечает политолог, частные небольшие компании могут перекредитовываться благодаря деньгам.
Попутно Максим Яли проводит аналогию также с организмом пожилых людей и молодых и детей: все они переносят коронавирус по-разному. То есть, говорит политолог, большим сетям гипермаркетов и ТНК локдаун дается легче, как и молодому организму сам коронавирус, а малый бизнес – это буквально пожилой человек, очередная волна болезни бьет по нему сильнее. «Понятно, что чем меньше бизнес, тем уязвимее он перед лицом тех ограничений, которые вводятся во время локдаунов. А потому им не выжить без поддержки государства», - подчеркивает эксперт.
Потеря прибыли, поставщиков и логистических цепочек, добавляет он, сравнима с тем, как старшие люди с уже ослабленным организмом оказываются в реанимации, то есть шансы на выживание все меньше и меньше. Кроме того, отмечает Максим Яли, болезнь постоянно адаптируется к существующим условиям, то есть происходят мутации и видоизменения, что заканчивается появлением новых штаммов, поэтому человек может заболеть снова. «И с каждой новой волной и появлением нового штамма коронавируса количество смертей представителей из «групп риска» и там, и там растет», - подчеркивает политолог.
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Как сообщала Politeka, Яли рассказал о переходе в эпоху цифрового лагеря, чему последние два года очень способствовала пандемия.
Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, что состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса.