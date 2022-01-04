Політолог-міжнародник Максим Ялі розповів про перехід до епохи цифрового табору, чому останні два роки дуже сприяла пандемія коронавірусу у світі, порівнявши сьогоднішню ситуацію з антиутопією Олдоса Гакслі «Прекрасний новий світ».

Про це він розповів у своїй програмі «Контрольний удар».

Максим Ялі зазначив, що коронавірус вплинув на перехід до епохи так званого «цифрового табору», який відбувається з різною швидкістю залежно від соціально-політичних систем і традицій. Політолог додав, що у Китаї його фактично вже завершено.

«Технологічні інновації, перехід на 5G, а потім і, 6G, 7G тощо, винахід та впровадження квантових надкомп'ютерів дозволить передавати, зберігати та обробляти колосальні масиви персональних даних та контролювати державам/ТНК суспільства та кожного громадянина окремо. Саме поняття приватності стає атавізмом», – заявив Максим Ялі.

На його думку, розвиток і популярність соціальних мереж цьому дуже сприяє, і невипадково в найголовнішій мережі давно присутня відверта пряма і непряма цензура, а будь-який пост зі згадкою коронавірусу автоматично отримує спеціальну позначку.

Політолог пояснив, що в авторитарних суспільствах за модель взято зразок антиутопії Оруелла «1984», а в демократичних «Прекрасний новий світ» Олдоса Гакслі, в якому всі громадяни за допомогою вбудованих чіпів підключені до єдиної мережі, мають базовий дохід, а суспільство поділено на страти: Альфа, Бета, Гамма і «робочі конячки». Максим Ялі зазначив, що доля перших – насолоджуватися життям і за кожної стресової ситуації ковтати таблетку наркотику під назвою «сома», після якої всі негативні емоції зникають. Доля Гамма, за словами політолога – їх обслуговувати, і при цьому генетично вони спочатку запрограмовані так, що їх також усе влаштовує.

Максим Ялі додав, що марихуана має фактично ті ж властивості, що і «сома» Гакслі. Він зазначив, що вона легалізована у США та деяких країнах ЄС легалізована, і цей процес триватиме, зокрема, подібний законопроєкт ухвалювався і в Україні.

«Якщо говорити про мотивацію влади подібних ініціатив, то виникає відразу логічне питання – ну а як ще уникнути соціальних потрясінь та революцій після того, як через кілька років весь малий та середній бізнес збанкрутує? А робочі місця сотень мільйонів громадян по всьому світу в найближчі 5-10 років займуть роботи, яким немає потреби відпочивати, їсти та оплачувати рахунки?», - резюмував Максим Ялі.

Як повідомляла Politeka, Максим Ялі пояснив, якими технологіями розв’язування війни користується РФ.

Також Politeka повідомляла, що, на думку Ялі, Китай уже наблизився до статусу наддержави.