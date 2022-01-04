Политолог-международник Максим Яли рассказал о переходе к эпохе цифрового лагеря, чему в последние два года очень способствовала пандемия коронавируса в мире, сравнив сегодняшнюю ситуацию с антиутопией Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли отметил, что коронавирус оказал большое влияние на переход к эпохе так называемого «цифрового лагеря», который происходит с разной скоростью в зависимости от социально-политических систем и традиций. Политолог добавил, что в Китае он фактически уже завершен.

«Технологические инновации, переход на 5G, а затем и, 6G, 7G и т.д., изобретение и внедрение квантовых сверхкомпьютеров позволит передавать, хранить и обрабатывать колоссальные массивы персональных данных и контролировать государствам/ТНК общества и каждого гражданина в отдельности. Само понятие приватности становится атавизмом», - заявил Максим Яли.

По его мнению, развитие и популярность, социальных сетей этому очень сильно способствует, и неслучайно в самой главной сети давно присутствует откровенная прямая и непрямая цензура, а любой пост с упоминанием коронавируса автоматически получает специальную отметку.

Политолог объяснил, что в авторитарных обществах за модель взят образец антиутопии Оруэлла «1984», а в демократических «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, в котором все граждане при помощи встроенных чипов подключены в единую сеть, имеют базовый доход, а общество поделено на страты: Альфа, Бета, Гамма и совсем «рабочие лошадки». Максим Яли отметил, что удел первых – наслаждаться жизнью и при каждой стрессовой ситуации глотать таблетку наркотика под названием «сома», после которой все негативные эмоции исчезают. Удел Гамма, по словам политолога – их обслуживать, и при этом генетически они изначально запрограммированы так, что их тоже все устраивает.

Максим Яли добавил, что марихуана обладает фактически теми же свойствами, что и «сома» Хаксли. Он отметил, что она легализирована в США и некоторых странах ЕС легализирована, и этот процесс будет продолжаться, в частности, подобный законопроект принимался и в Украине.

«Если говорить о мотивации власти подобных инициатив, то возникает сразу логичный вопрос – ну а как ещё избежать социальных потрясений и революций после того, как через несколько лет весь малый и средний бизнес обанкротится? А рабочие места сотен миллионов граждан по всему миру в ближайшие 5-10 лет займут роботы, которым нет необходимости отдыхать, есть и оплачивать счета?», - резюмировал Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Максим Яли объяснил, какими технологиями развязывания войны пользуется РФ.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Яли, Китай уже приблизился к статусу сверхдержавы.