Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в эфире телеканала «Украина24» посоветовал Украине не рассчитывать на поддержку со стороны международных партнеров, а полагаться на свои силы.

Фрагмент выступления он опубликовал в своем блоге.

По словам Андрея Билецкого, Украина постоянно ищет союзников на международной арене, но вместо этого находит скорее друзей, поскольку ни о каких союзнических отношениях речь не идет. «Международные друзья – это прекрасно, но рассчитывать каждый человек должен не на соседа, а на свои силы», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует лидер Нацкорпуса, руководству Украины следует самостоятельно заняться развитием обороноспособности государства.

Попутно он напоминает, как десятилетие Украина пыталась построить добрососедские отношения с РФ, но затем произошла аннексия Крыма и началась война на Донбассе.

«Любая слепая ориентация и вера в то, что кто-то за тебя все решит, может привести к очень неприятному сюрпризу», - констатирует Андрей Билецкий.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса собрали акцию, чтобы задать нардепу Илье Киве вопрос о его деятельности.

Также Politeka писала о том, что Жорин высказался по поводу законопроекта о военном учете для женщин.