Керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін прокоментував на телеканалі «АпострофTV» новий законопроєкт, згідно з яким жінки повинні стати на військовий облік.

Свій виступ він опублікував у своєму блозі.

Як зауважує Максим Жорін, реалізація цього законопроєкту потребує підготовки юридичної та матеріальної бази, а також кадрів, яким і доведеться займатися обліком. Тим не менш, констатує він, поки що нічого ще не зроблено, а рішення щодо законопроєкту прийняли надзвичайно швидко. Принагідно керівник Центрального штабу Нацкорпусу згадує досвід Ізраїлю: «Ця країна досить послідовно та системно над цим працювала, а не перед новим роком вигадала такий інфопривід».

А відтак він переконаний, що прийняття законопроєкту про військовий облік жінок – це радше піар-технологія влади, мета якої – відвернути увагу громадськості від дійсно важливих питань. «Можливо питання у тому, що хтось намагається перенести акценти для того, щоб це обговорювали», - припускає Максим Жорін. До того ж, підкреслює він, українські жінки вже були у війську, тобто цей законопроєкт ніяк не відобразиться на безпеці держави.

Як повідомляла Politeka, Чаплига розповів, що до кінця карантину постановку жінок на військовий облік можна зробити добровільною.

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