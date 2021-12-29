Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал на телеканале «АпострофTV» новый законопроект, согласно которому женщины должны стать на военный учет.

Свое выступление он опубликовал в своем блоге.

Как отмечает Максим Жорин, реализация этого законопроекта требует подготовки юридической и материальной базы, а также кадров, которым придется заниматься учетом. Тем не менее, констатирует он, пока ничего еще не сделано, а решение о законопроекте приняли очень быстро. Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса вспоминает опыт Израиля: «Эта страна достаточно последовательно и системно над этим работала, а не перед новым годом придумала такой инфоповод».

Следовательно, он убежден, что принятие законопроекта о военном учете женщин – это скорее пиар-технология власти, цель которой – отвлечь внимание общественности от действительно важных вопросов. «Возможно, вопрос в том, что кто-то пытается перенести акценты для того, чтобы это обсуждали», - предполагает Максим Жорин. К тому же, подчеркивает он, украинские женщины уже были в армии, то есть этот законопроект никак не отразится на безопасности государства.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, что до конца карантина постановку женщин на военный учет можно сделать добровольной.

Также Politeka писала, что Бобровская рассказала о правилах постановки женщин на военный учет.