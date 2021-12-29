Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал на телеканале «АпострофTV» новый законопроект, согласно которому женщины должны стать на военный учет.
Свое выступление он опубликовал в своем блоге.
Как отмечает Максим Жорин, реализация этого законопроекта требует подготовки юридической и материальной базы, а также кадров, которым придется заниматься учетом. Тем не менее, констатирует он, пока ничего еще не сделано, а решение о законопроекте приняли очень быстро. Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса вспоминает опыт Израиля: «Эта страна достаточно последовательно и системно над этим работала, а не перед новым годом придумала такой инфоповод».
Следовательно, он убежден, что принятие законопроекта о военном учете женщин – это скорее пиар-технология власти, цель которой – отвлечь внимание общественности от действительно важных вопросов. «Возможно, вопрос в том, что кто-то пытается перенести акценты для того, чтобы это обсуждали», - предполагает Максим Жорин. К тому же, подчеркивает он, украинские женщины уже были в армии, то есть этот законопроект никак не отразится на безопасности государства.
Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, что до конца карантина постановку женщин на военный учет можно сделать добровольной.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке: «Ирина уже как Майкл Джексон»
Не стало одного из знаменитых братьев-шоуменов: подробности трагедии
Балан на закрытой вечеринке удивил изменениями во внешности: "Господи, Данчик, какой он..."
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
Также Politeka писала, что Бобровская рассказала о правилах постановки женщин на военный учет.