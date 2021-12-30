Политический аналитик Руслан Бизяев высказался по поводу приказа министра обороны, согласно которому украинские женщины определенных профессий должны встать на военный учет, а также поразмыслил над причинами этого решения.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24» .

Как отмечает эксперт, женщинам никто не запрещает нести службу в армии, если они этого хотят. В частности, говорит Руслан Бизяев, в метро можно встретить многие девушек в форме, которые учатся, служат по контракту в Национальной гвардии или Вооруженных силах Украины. «Практически весь центр Киева оклеен объявлениями о приглашении на контрактную службу. Пожалуйста, приходите и заключайте контракт», - подчеркивает он.

А на военный учет, объясняет аналитик, женщин ставят только в случае ожидания тотальной войны, если опасность отсутствует, то и смысла в этом нет. «Я бы высказал свое мнение о постановке женщин на учет, но для этого нет цензурных слов», - говорит Руслан Бизяев.

К тому же, подчеркивает он, решение поставить женщин на военный учет не повышает авторитет власти. «Здесь, что называется, хотели как лучше, а получилось как всегда», - добавляет гость программы.

Руслан Бизяев отмечает, что первоначально планировалось поставить женщин на экономический учет, чтобы узнать, сколько их вообще есть и кем работают, потому что в таком случае нужно заполнить анкету. «Заодно собирались продемонстрировать гендерное равенство в Украине. А получилось то, что получилось», - констатирует аналитик.

Как сообщала Politeka, Петренко объяснил, что женщин не будут посылать на поле боя .