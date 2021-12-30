Об этом он сказал в программе “Прогноз” на канале “Знай 24”.
“Основа всех проблем лежит в экономике. Сырьевая модель экономики, которая культивировалась в нашей стране за последние 20 лет, показала свою полную несостоятельность, потому что она не держит социальную сферу. В первую очередь надо по максимуму сконцентрировать все наличные ресурсы внутри страны, вернуть все деньги из разного рода иностранных фондов, провести реальную детенизацию”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что после этого нужно провести политическую реформу и сбалансировать законодательную и исполнительную власть.
“Социальную реформу, однозначно ответить на вопрос, что такое социальное государство. И гуманитарную реформу, чтобы никакие идеологемы больше не раскалывали нашу страну”, - добавил Руслан Бизяев.
По его словам, у Украины будет все нормально, но ее ждет тяжелое десятилетие.
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“Мы фактически подходим к той развилке, о которой я говорил на протяжении последних двух лет. Или мы начинаем быстро и не всегда спокойно и безболезненно перезагружаться, или мы уходим в статус страны-клиента”, - подчеркнул политолог.
Как сообщала Politeka, Даниил Монин заявил, что нужно, чтобы Украина стала на общую систему безналогового предпринимательства.
Также Politeka сообщала, что Олег Попенко рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию.