Политолог Руслан Бизяев рассказал, какие шаги нужно предпринять для стабилизации ситуации в Украине.

Об этом он сказал в программе “Прогноз” на канале “Знай 24” .

“Основа всех проблем лежит в экономике. Сырьевая модель экономики, которая культивировалась в нашей стране за последние 20 лет, показала свою полную несостоятельность, потому что она не держит социальную сферу. В первую очередь надо по максимуму сконцентрировать все наличные ресурсы внутри страны, вернуть все деньги из разного рода иностранных фондов, провести реальную детенизацию”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что после этого нужно провести политическую реформу и сбалансировать законодательную и исполнительную власть.

“Социальную реформу, однозначно ответить на вопрос, что такое социальное государство. И гуманитарную реформу, чтобы никакие идеологемы больше не раскалывали нашу страну”, - добавил Руслан Бизяев.

По его словам, у Украины будет все нормально, но ее ждет тяжелое десятилетие.

“Мы фактически подходим к той развилке, о которой я говорил на протяжении последних двух лет. Или мы начинаем быстро и не всегда спокойно и безболезненно перезагружаться, или мы уходим в статус страны-клиента”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Даниил Монин заявил, что нужно, чтобы Украина стала на общую систему безналогового предпринимательства .