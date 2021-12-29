Експерт фіскальної та податкової політики Данило Монін розповів, що Україна як країна має максимально відрізнятися від інших країн, щоб стати успішною та бути привабливою для інвестицій.

Про це він розповів у новому випуску програми #SaveФОП голові руху Сергію Доротичу.

«Наразі ми все робимо навпаки, щоб до нас взагалі не приходили інвестиції. Тому що, з одного боку, ми податкову систему намагаємось прирівняти до найгіршої версії Європи, а з іншого боку – у нас фактично не дають грошей банківські установи. І відповідно це призводить до того, що ми не можемо розглядатися привабливою країною для інвестицій. А для того, щоб ситуацію поміняти, треба приймати такі рішення, які дозволять Україні стати привабливою країною», - акцентував Данило Монін.

Експерт сказав, що для цього треба, щоб Україна стала на загальну систему безподаткового підприємництва. Це коли податки сплачуються кінцевим споживачем, повідомив він, покупцем товарів та послуг. Або перерозподіл доходів до співробітників, вважає він, як звичайні податки із зарплати або власники, якщо вони отримують на своє споживання дохід. Це такий самий податок на виведений капітал, підтвердив він, який є певною мірою основою, як ПДФО для власників. І тоді в такій моделі податкової системи, упевнений він, податкові органи будуть більш зацікавлені та дружелюбні до розвитку бізнесу.

«А те як зараз відбувається розвиток податкової системи у нас, ми розуміємо, що там жодної перспективи немає. Тому правильно робити такі законопроєкти як №5866 щодо створення умов для розвитку фізичних осіб – підприємців та підвищення прозорості їх діяльності. Але, зрештою, я вважаю, що треба буде подумати, щоб максимально поміняти парадигму, і це буде якийсь шанс для України не боротися з репресіями та виживати, а закласти фундамент для майбутнього», - резюмував Данило Монін.

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