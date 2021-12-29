Эксперт фискальной и налоговой политики Даниил Монин рассказал, что Украина как страна должна максимально отличаться от других стран, чтобы стать успешной и быть привлекательной для инвестиций.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы #SaveФОП главе движения Сергею Доротичу.

«На текущий момент мы все делаем наоборот, чтобы к нам вообще не приходили инвестиции. Потому что, с одной стороны, мы налоговую систему пытаемся приравнять к худшей версии Европы, а с другой стороны – у нас фактически не дают денег банковские учреждения. И соответственно это приводит к тому, что мы не можем рассматриваться привлекательной страной для инвестиций. А для того, чтобы ситуацию поменять, надо принимать такие решения, которые позволят Украине стать привлекательной страной», - акцентировал Даниил Монин.

Эксперт сказал, что для этого надо, чтобы Украина стала на общую систему безналогового предпринимательства. Это когда налоги платятся конечным потребителем, сообщил он, покупателем товаров и услуг. Либо перераспределение доходов к сотрудникам, считает он, как обычные налоги с зарплаты или собственники, если они получают на свое потребление доход. Это такой же налог на выведенный капитал, подтвердил он, который является в некоторой степени основой, как НДФЛ для собственников. И тогда в такой модели налоговой системы, уверен он, налоговые органы будут более заинтересованы и дружелюбны к развитию бизнеса.

«А то как сейчас происходит развитие налоговой системы у нас, мы понимаем, что там перспективы никакой нет. Поэтому правильно делать такие законопроекты как №5866 по созданию условий для развития физических лиц - предпринимателей и повышению прозрачности их деятельности. Но в конечном итоге, я считаю, что нужно будет подумать, чтобы максимально поменять парадигму, и это будет некий шанс для Украины не бороться с репрессиями и выживать, а заложить фундамент для будущего», - резюмировал Даниил Монин.

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