Представители политической партии Национальный Корпус начали сегодня, 30 декабря, в 11:00 акцию под офисом политической партии ОПЗЖ в Киеве, чтобы спросить нардепа Илью Киву о его заявлениях на эфирах российских каналов.
Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.
Как сообщается в публикации, представители Нацкорпуса пришли под офис ОПЗЖ, где проходит съезд партии, чтобы задать вопрос о деятельности депутата Ильи Кивы.
«Мы убеждены, что за свою антигосударственную риторику и деятельность такие, как Кива, должны давно сидеть в тюрьме, а не в украинском парламенте! Коллаборантов – за решетку!», - подчеркивается в сообщении.
В частности, рассказывают представители Нацкорпуса, Илья Кива в эфире российского телеканала заявил, что у России якобы есть какие-то права на украинские территории.
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«Также Кива выразил восхищение аннексией Россией Крыма, назвав действия РФ «прекрасной политической игрой», - отмечается в публикации.
Как сообщала Politeka, Жорин высказался по поводу законопроекта о военном учете для женщин.
Также Politeka писала, что 26 декабря по инициативе Нацкорпуса в Харькове прошли инклюзивные соревнования.