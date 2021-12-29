Политический аналитик Виталий Романченко рассказал, какую свою фишку для избирателей может придумать Дмитрий Разумков, двигаясь по направлению к избирательной кампании на пост президента.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Дмитрий Разумков – это многообещающий политик, который вполне возможно трансформируется в политическую партию. Зная Дмитрия Александровича, он человек системный, и я думаю, что он будет ориентироваться не на проект, а именно на создание партии. Зеленский теряет электорат, но его электорат явно не уйдет к Порошенко и маловероятно, что он уйдет к Тимошенко. Возможно, часть его электората уйдет к ОПЗЖ, есть такая вероятность. Потому что на юго-востоке он имел большую поддержку. Но большая часть электората Зеленского уйдет в никуда», - подчеркнул Виталий Романченко.

Аналитик сказал, что, по его мнению, Дмитрий Александрович Разумков, будучи опытным политиком и политтехнологом, понимает, что этот электорат, который ушел в никуда – это то, что нужно забирать себе. И он будет на этом эффективно играть, уверен он, и его основным посылом обществу будет то, что они пришли к власти с желанием перемен, но им этого не дали сделать. Что избиратели не ошиблись, так как они стремились и работали, сообщил он, но ему и его команде не дали такой возможности.

«И Разумков может быть тем человеком, который будет аккумулировать отпадающих симпатиков Зеленского. И они будут плавно переориентироваться на Разумкова. И еще одна довольно серьезная фишка Разумкова это то, что он попытается переиграть Зеленского, лишив его большинства. У него есть техническая возможность так поступить, перетянув к себе в межфракционное объединение столько депутатов из «Слуги народа», что без этих депутатов у них просто не будет 226 голосов», - резюмировал Виталий Романченко.

Как сообщала Politeka, журналистка Завальнюк заявила, что в кулуарах Верховной Рады постоянно решаются вопросы, затрагивающие интересы олигархата.

Также Politeka сообщала, что Антонюк отметил, что зритель увидит Разумкова в качестве борца за справедливость.