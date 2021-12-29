Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, какими будут тарифы на электроэнергию для бизнеса и населения в 2022 году.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Что будет с тарифами на электроэнергию. Надо сказать, что тарифы для бизнеса уже сегодня поднялись. И очень серьезно. Притом они росли каждый месяц: ноябрь, декабрь, январь. Если в ноябре тарифы для бизнеса были 4,5 грн, в декабре 5,5, то на январь тарифы будут составлять в разных регионах по-разному, но от 6,5 до 7 и выше гривен на 1 киловатт/час”, - сказал Олег Попенко.

Он отметил, что власть будет сдерживать тарифы для населения, но они ничего не сделали для изменения ситуации. В частности не закупили уголь по 70 долларов и сейчас вынуждены покупать его по 250 долларов.

“Это все прямые убытки что частников, что госпроизводителей электроэнергии. Потому что в том же тарифе, который выставляет нам облэнерго, у них есть составляющая тарифа “Укрэнерго”. А “Укрэнерго” убыточен… Они уже подняли цены на свои услуги на 22%. И это все ляжет на нашего потребителя. Я ожидаю рост тарифов в 2022 году на электроэнергию на уровне 2,10-2,40 грн. Но рост будет. Может быть тариф будет 1,68-2,10-2,40”, - добавил Олег Попенко.

По его словам, такое повышение может произойти в мае или августе.

Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что электричество поступает к нам из-за рубежа, но в любой момент может перестать поступать .