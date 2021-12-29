Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прокомментировал введение абонентской платы за тепло и горячую воду, а также его возможные последствия.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«2022 год станет годом больших тарифов и больших неплатежей. Водоканалы в действительности ввели абонентскую плату ещё минувшим летом, но тогда потребители не обратили на это особого внимания, потому что тогда в платёжках значились ещё относительно небольшие цифры. Но подорожание тепла меняет отношение к подобным вопросам. Абонентская плата за тепло и горячую воду достанется не государству, а коммунальщикам. Они – монополисты. К тому же большой вопрос – будут ли эти деньги направлены на модернизацию системы. Для среднего домохозяйства эта плата должна составить 111 гривен в месяц, то есть украинцы будут ежемесячно платить около двух миллиардов гривен. Таким образом, за год монополисты получат 24 миллиарда гривен. А поскольку эти деньги нигде не предусмотрены, то на них и субсидии не полагаются», - рассказывает Олег Попенко.

По его мнению, в самом по себе введении абонентской платы ничего дурного нет – она существует в большинстве европейских стран.

«Но нам обещали, что абонплата будет выведена из тарифа, а сам тариф – пересчитан. То есть тариф должен был уменьшиться на сумму абонплаты. Однако это так и не сделали», - напоминает Олег Попенко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что у Украины имеется недостаточно газа для прохождения отопительного сезона.

Также Politeka сообщает, что Попенко назвал причину проблем с электроэнергией в нашей стране.