Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, что в Меморандуме с МВФ прописано 12 структурных маяков, которые нужно выполнить до мая 2022 года.

Об этом ведущая рассказала в новом выпуске программы «Акценты».

«Электроэнергия в Украине может подорожать вдвое, отопление втрое, вода в полтора или два раза, а газ в четыре раза. В Меморандуме МВФ указано, что небогатых украинцев защитят за счет социальных программ и субсидий. Однако уточняется, что социальная помощь будет еще более адресной на основании проверки доходов. То есть если доходы в семье окажутся выше установленных государством планке, она не получит ничего», - рассказала Любовь Рыбалко.

Любовь Рыбалко сказала, что власть отказывается от введения налога на выведенный капитал, который бизнесу обещал тогда еще кандидат в президенты Зеленский. В Меморандуме украинские власти, сообщила она, фактически берут на себя обязательства не вводить никаких дополнительных ограничений для импорта, пошлин и квот. По словам экспертов, налог на выведенный капитал, подчеркнула она, положительно зарекомендовал себя в других странах, и самый яркий пример показывает Эстония.

«В Эстонии темпы прироста экономики и инвестиций выше, чем в соседних странах. Успех повторили также Латвия и Грузия. Однако в Украине 90% компаний оптимизируют прибыль, поэтому в нашей стране налог на прибыль платят чуть больше 1000 компаний. В итоге экономика государства находится в тени. И налог на выведенный капитал в такой ситуации выстраивает статус-кво, при котором не нужно оптимизировать прибыль. А облагается налогом только та часть, которая выводится бизнесом в виде дивидендов», - резюмировала Любовь Рыбалко.

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