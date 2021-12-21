Дипломат Вадим Трюхан рассказал о том, каким образом действия украинских дипломатов сказываются на усилении национальных вооружённых сил, и от каких факторов ещё оно зависит.

Его комментарий был дан в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«К сожалению, украинская армия усиливается не благодаря, а вопреки действиям власти. Тут работают и волонтерские инициативы, и частный сектор. Конечно, сегодняшнюю украинскую армию нельзя сравнить с той, что была в 2014 году. Тут речь идёт и о комплектовании армии, и о её оснащении, и о финансовом обеспечении. Но за последние два года финансирование армии не увеличилось, наблюдается серьёзный отток кадров – офицеров, которые прошли боевые действия. Это вопросы и к правительству, и к государству в целом. А дипломаты организуют переговоры с иностранными государствами о взаимодействии, предоставлении помощи, расширении сотрудничества. И здесь есть чем похвалиться. Украина вышла на серьёзные контракты и с Британией, и с Францией», - рассказывает Вадим Трюхан.

Он пояснил, что речь идёт о сотрудничестве пограничных служб.

«Мы договорились с Турцией о поставке «Байрактаров» для нашей армии. Удалось договориться и с США. Но та помощь, которую получает наша армия – это крохи по сравнению с тем, что ей нужно. Это вам подтвердит любой военный эксперт. Даже проблема стрелкового оружия до сих пор полностью не решена», - сетует Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, от чего зависит репутация государства.

Также Politeka сообщала, что Трюхан высказал своё мнение по поводу допустимости в Украине двойного гражданства.